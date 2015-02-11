Развитие возрастной деменциии обусловлено генами

Это открытие может подарить новые лекарства против возрастной деменции или методы, предотвращающие ее развитие, пишет meddaily.ru.

Итак, у некоторых людей повышен риск недугов вроде болезни Альцгеймера именно из-за генетических особенностей. Специалисты попытались их выявить, проанализировав данные ДНК 54000 человек в возрасте старше 45 лет.

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Оказалось, в ДНК присутствовали небольшие сигналы, исходящие от четырех генетических зон. И они связывались с мыслительными способностями. В принципе, ученые знали, что данный аспект применительно к пожилым людям носит наследственный характер. Но вот какие именно гены здесь работают, до недавнего времени не подозревали.