Развитие возрастной деменциии обусловлено генами
Группа ученых Университета Эдинбурга выявила гены, отвечающие за изменение работы мозга по мере старения
Это открытие может подарить новые лекарства против возрастной деменции или методы, предотвращающие ее развитие, пишет meddaily.ru.
Итак, у некоторых людей повышен риск недугов вроде болезни Альцгеймера именно из-за генетических особенностей. Специалисты попытались их выявить, проанализировав данные ДНК 54000 человек в возрасте старше 45 лет.
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Оказалось, в ДНК присутствовали небольшие сигналы, исходящие от четырех генетических зон. И они связывались с мыслительными способностями. В принципе, ученые знали, что данный аспект применительно к пожилым людям носит наследственный характер. Но вот какие именно гены здесь работают, до недавнего времени не подозревали.