В Великобритании почти в три раза выросло число детей, страдающих целиакией

В работе проведен анализ британской национальной базы медицинских записей, пишет Ремедиум. В исследование включались дети от рождения до 18 лет, зарегистрированные у врачей общей практики в с 1993 по 2012 год. Из 2 063 421 ребенка за этот период целиакия была диагностирована у 1247, что соответствует 1 новому случаю на 10000 детей в год.

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Частота целиакии среди девочек была на 53% выше по сравнению с мальчиками. С 1993 по 2012 годы частота диагностированной целиакии среди мальчиков возросла на 39% и увеличилась вдвое среди девочек.

В то время как количество новых случаев среди младенцев и детей ясельного возраста оставалось в течение изучаемого периода достаточно стабильным, заболеваемость детей старше двух лет увеличилось почти в три раза за это же время. Частота выявления целиакии у детей в 2008-2012 годах была на 75% выше, чем в 1993-1997 годах.