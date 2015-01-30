Селфи-видео в соцсетях стало средством диагностики заболеваний

Сотрудники Университета Рочестера разработали компьютерное приложение, которое анализирует селфи-видео. Данное приложение позволяет по видео судить о состоянии человека, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Приложение работает в фоновом режиме, отслеживая активность человека в соцсетях и не используя другие данные.

Не нужно сообщать о своем самочувствии, вводить дополнительную информацию или носить сенсоры. Все просто и точно. Например, только по одному лишь изменению цвета лба на видео программа смогла определить частоту сердцебиения. Также программа учитывает частоту, с которой человек моргает, каков радиус его зрачков и как часто человек двигает головой.

При этом программа исследует то, что человек пишет в Twitter, что читает, как быстро прокручивает страницу, частоту нажатия на кнопки мышь. Все это говорит о психическом и физическом состоянии. Программу опробовали на 27 добровольцах. Людям послали сообщения в соцсети, дабы вызвать у них определенные эмоции. И программа сделала точный вывод: человек испытывает позитивные, нейтральные или негативные эмоции. В перспективе программу научат распознавать конкретные эмоции (гнев, грусть и прочие).