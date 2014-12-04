Прерывание лечения больных ювенильным ревматоидным артритом детей грозит тяжелыми осложнениями

Прерывание лечения детей, больных ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), грозит тяжелыми осложнениями.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила доктор медицинских наук Института здравоохранения детей и подростков (Харьков) Людмила Богмат.

По ее словам, в Украине около 2,5 тыс. больных ЮРА, 15% из них нечувствительны к обычной терапии и нуждаются в специфической биологической терапии.

«Ювенильный ревматоидный артрит – хроническое заболевание, иммунокомплексное. Образуемые в результате этого заболевания воспаления нельзя снять обычными противовоспалительными средствами. Это заболевание очень агрессивно действует на ребенка, потому что под воздействием этого воспаления нарушается функционирование других органов. Потому у детей, параллельно с опасным воспалением суставов, в процесс повреждения вовлекаются и другие органы, в первую очередь, органы зрения», - подчеркнула врач.

Богмат заметила, что очень важно сразу после установления диагноза «ювенильный ревматоидный артрит» начинать специфическую иммунобиологическую терапию.

«В течение 3-6 месяцев с начала заболевания врачи должны назначить больному ребенку иммунобиологические препараты. Так делают во всем мире, так указано в протоколах лечения ЮРА у детей. То, что эти препараты применяются слишком рано и своевременно, способствует тому, что в тех странах, где их применяют, практически нет инвалидов», - сообщила Богмат.

В то же время врач отметила, что средств, которые выделяются государством на препараты для детей с ЮРА, недостаточно, а отсрочка применения этих препаратов влечет тяжелые последствия для больных детей.

«С первых месяцев развития этой хронической болезни врачи должны назначать эти препараты. Там, где эти препараты назначаются своевременно, мы не видим тяжелых осложнений. Дети хорошо растут, хорошо развиваются, становятся активными членами общества, следующие этапы развития ничем не отличаются от жизни здоровых детей», - сказала Богмат.

По ее словам, проблемой также является то, что дети, находящиеся на терапии, при достижении 18 лет не могут в дальнейшем получать ее за счет государственной программы.

«Если несколько месяцев не принимать эти препараты, болезнь активизируется и формируются те или иные осложнения. Поэтому стране необходимо предусмотреть, как передавать детей во взрослую службу, как обеспечивать дальнейшее назначение этих препаратов у больных после 18 лет. Это задачи, которые стоят перед нашей страной», - подчеркнула Богмат.

На пресс-конференции отмечалось, что в 2014 году на лечение детей с тяжелыми формами ювенильного ревматоидного артрита централизовано было выделено только 30% средств от потребности, а с местными бюджетами вообще сложная ситуация. Из-за затягивания тендеров даже выделенные лекарства еще не поступили в некоторые регионы. Больные дети вынуждены прерывать терапию, из-за чего некоторые из них теряют зрение и перестают двигаться.

Участники пресс-конференции также сообщили, что в госбюджет 2015 года на лечение детей с ЮРА будет заложено около 22 млн грн, то есть (с учетом курса доллара), даже дети, которые уже начали терапию, не смогут ее продолжить.