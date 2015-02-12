В терапии артериальной гипертензии важны своевременные изменения

Как оказалось, задержка с добавлением еще одного препарата или с увеличением дозы антигипертензивных средств может повышать риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти. Работа былаопубликована в журнале BMJ.

Авторы проанализировали данные 88756 взрослых из национальной базы медицинских записей в Соединенном Королевстве (the UK's Health Improvement Network database), пишет Ремедиум. В качестве стратегии лечения гипертензии авторы оценивали порог интенсификации лечения, уровень систолического давления, после которого увеличивалась доза антигипертензивного препарата или добавлялся еще один, и время от достижения порога до изменения схемы лечения.

В течение периода наблюдения, медиана которого составила чуть более трех лет, 9985 (11,3%) участников перенесли острое сердечно-сосудистое событие или умерли. Не было обнаружено никакого влияния порога интенсификации лечения на исходы, если порог находился в пределах 130-150 мм рт.ст. При этом практика изменения схемы терапии только при превышении систолического артериального давления в 150 мм рт.ст. была связана с увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений и смерти (отношение шансов 1,21 95% доверительный интервал 1,13-1,30). Чем дольше было время от выявления повышенного артериального давления до изменения лечения, тем больше был риск неблагоприятных исходов.

Данные результаты дополнительно подчеркивают необходимость своевременных изменений в терапии артериальной гипертензии при возникновении необходимости.