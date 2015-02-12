Короткий сон днём компенсирует последствия бессонной ночи - исследование

Ученые выяснили, что короткий дневной отдых после тяжелой бессонной ночи поможет привести в норму гормональный фон организма и значительно улучшить самочувствие человека. Статья об исследовании была опубликована в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, сообщает Газета.ру.

Ученые провели эксперименты на 11 добровольцах. После ночного сна, ограниченного двумя часами, у испытуемых наблюдалось увеличение уровня норадреналина в крови (примерно в 2,5 раза), а также повышение уровня интерлейкина-6. Норадреналин вырабатывается организмом в стрессовых ситуациях, при шоке, кровопотере, ожогах, нервном перенапряжении. Интерлейкин-6 стимулирует иммунный ответ, мобилизует энергию, которая приводит к повышению температуры тела.

Два получасовых перерыва на сон после такой ночи возвращали все показатели организма в норму. Исследователи утверждают, что результаты их работы следует взять на заметку всем страдающим от недосыпа людям.