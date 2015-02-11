Кокосовое масло в сочетании с физическими упражнениями снижает артериальное давление

Исследователи из Федерального Университета Параибы проверяли гипотезу о том, что сочетание ежедневного потребления кокосового масла и физических упражнений восстанавливает барорефлекторную чувствительность, позволяющую держать давление в пределах нормы, и снижает окислительный стресс в сыворотке крови, сердце и аорте. Ученые провели эксперименты на крысах со спонтанной гипертензией, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

За пять недель физически активные крысы, которым давали кокосовое масло, набрали меньше веса по сравнению с крысами, которые употребляли солевой раствор и не подвергались физическим нагрузкам. Как кокосовое масло, так и физические упражнения снижали кровяное давление. Но только сочетание кокосового масла и упражнений помогало снизить давление до значений нормы.

Так, гипотеза ученых подтвердилась. "Это очень важное открытие. Кокосовое масло в настоящее время - весьма популярный продукт. Возможность использования кокосового масла в качестве средства для лечения гипертонии является еще одним из его преимуществ. В дальнейшем мы планируем провести клинические испытания и выяснить, поможет ли кокосовое масло справиться с гипертонией у людей", - говорит исследователь Валдир де Андраде Брага.