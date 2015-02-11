Дружба с соседями помогает пережить кризис

Многие люди во время кризиса обращаются за поддержкой и помощью к знакомым. Исследователи из Университета Аризоны хотели выяснить, помогают ли отношения с соседями справиться с социальными и экологическими кризисами. Ученые сосредоточились на периоде с 1200 по 1400 годы, пишет meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

В 1276-1299 годах в регионе на юго-западе США была сильнейшая засуха. Исследователи проанализировали данные об артефактах из обсидиана и керамики, собранных Национальным научным фондом США. Если одинаковые виды керамики в похожих пропорциях находят в разных сообществах, это означает, что сообщества взаимодействовали друг с другом.

Ученые обнаружили: в период засухи отношения между многими группами стали теснее. Люди обращались к своим соседям за поддержкой и разными ресурсами, например, едой и информацией. В целом общины с множеством социальных связей выдерживали засуху дольше и мигрировали реже общин, у которых было мало социальных связей.