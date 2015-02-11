Предложен способ ранней диагностики рака поджелудочной железы

Одной из причин высокой смертности является отсутствие эффективных методов, позволяющих выявить заболевание на ранних стадиях, пишет remedium.ru.

Группа специалистов из Онкологического центра Моффитта (Moffitt Cancer Center) под руководством доктора Дженнифер Пермут-Вей (Jennifer Permuth-Wey) изучили диагностическое значение некоторых молекул микроРНК при внутрипротоковых папиллярно-муцинозных опухолях. Такие опухоли представляют собой новообразования в поджелудочной железе, которые диагностируются при помощи компьютерной томографии или других методов визуализации. Он могут быть доброкачественными (относиться к низкому риску) и злокачественными (относиться к высокому риску по развитию карциномы поджелудочной железы), но определить это без хирургического вмешательства невозможно.

Читайте такжеПроведены успешные испытания новой методики неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря

Авторы изучили профиль экспрессии микроРНК в полном геноме 28 хирургически удаленных внутрипротоковых папиллярно-муцинозных опухолей. Девятнадцать из них по данным гистологического исследования относились к высокому риску, а девять - к низкому. Исследователи рассматривали ассоциации между профилем экспрессии микроРНК и различными клиническими и гистологическими характеристиками образцов и анализировали доступные данные о генах, на работу которых влияют микроРНК.

Читайте такжеОписан механизм устранения резистентности к терапии опухолей поджелудочной железы

Авторы обнаружили шесть микроРНК, которые можно определить как в опухолевых тканях, так и в крови, присутствие которых указывает на высокий риск злокачественных внутрипротоковых папиллярно-муцинозных опухолей.

Результаты работы позволяют создать метод предоперационной оценки риска злокачественного заболевания и улучшают понимание биологии новообразований поджелудочной железы.