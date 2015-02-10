Психологический стресс снижает болевой порог



В исследовании, проведенном в Тель-Авивском университете, приняли участие 29 здоровых мужчин. Ученые провели несколько тестов, чтобы оценить болевой порог добровольцев. Например, участников попросили сказать, когда они почувствуют тепловое воздействие. Затем мужчины прошли тест с подвохом, созданный для того, чтобы вызвать острый психологический стресс, пишет meddaily.ru.

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Тест представлял собой компьютерную программу с арифметическими задачами. Исследователи сказали добровольцам, что большинство людей дает на этом тесте 80-90% правильных ответов. Участники могли ответить правильно максимум на 20-45% вопросов, даже если их выбор во всех остальных случаях был верным. Затем ученые разделили добровольцев на группы в зависимости от уровня стресса.

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Оказалось, психологический стресс снижал болевой порог. Изменения были особенно выраженными среди участников с более острой реакцией на стресс. То есть, чем выше чувствительность к стрессу, тем хуже человек переносит боль. Не факт, что при хроническом стрессе люди справляются с болью лучше. Наоборот, хронический стресс гораздо опаснее. Он является причиной множества проблем со здоровьем. Ученые советуют бороться со стрессом с помощью техник релаксации.