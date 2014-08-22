13 вещей, которые не стоит говорить людям в депрессии

Эта статья - крик души всех, кто прошел ад депрессии. Просто не надо, не надо так с нами говорить! Пишет 4vlada.com со ссылкой на AdMe.ru и советует прислушаться к этим советам и быть более чуткими с близкими, которые переживают эту нелегкую болезнь.

«И ничего, у некоторых проблемы хуже, чем у тебя»

Чувак, тот факт, что у кого-то проблем больше, не заставит мои проблемы исчезнуть!

Лучше скажи мне: «Мне так жаль, что тебе плохо. Чем тебе помочь?»

«Поверь, завтра тебе станет лучше»

Депрессия - это не то, что проходит за одну ночь!

Скажи так: «Справляйся с этим шаг за шагом, а я буду рядом с тобой, чтобы помочь».

«Жизнь несправедлива»

И как это поможет мне чувствовать себя лучше? Такими словами ты только ухудшаешь ситуацию, унижая мои переживания.

Скажи: «Мне так жаль, что тебе приходится проходить через это. Вместе мы справимся».

«Ты просто должна смириться с этим»

Человек, у которого депрессия, уже пытается мириться с ней. Каждый день. Так, как может. Советуя ему такое, ты как будто говоришь, что он плохо справляется.

Лучше скажи: «Тебе не надо справляться с трудностями одной. Я помогу тебе».

«Жизнь продолжается»

Ну да, безусловно, жизнь продолжается. Но услышав такое, первым делом я думаю, что со своей депрессией я мешаю тебе жить.

Просто скажи мне: «В твоей жизни есть много вещей, ради которых стоит жить. Давай вместе заново откроем их».

«Я знаю каково тебе, у меня однажды тоже была депрессия»

Не все одинаково хорошо справляются с трудностями. Пора это уже понять. Опять же, подобная брошенная фраза вроде умаляет силу страданий. Депрессия - это «немного» сложнее, чем плохое настроение или плохой день.

Лучше так: «Я даже представить не могу, через что ты проходишь, но я изо всех сил стараюсь тебя понять».

«Тебе не кажется, что ты ведешь себя как эгоист»

Скорее всего, человек с депрессией и так каждую минуту критикует себя, так что не подливать масла в огонь. И запомни: депрессия - это не выбор. Никто по собственному желанию не оказывается там.

Мне хочется услышать это: «Мне тебя не хватает. Чем тебе помочь?»

«Сходи повеселись, пропусти стаканчик и забудь об этом»

Сколько можно повторять: депрессия - это не просто плохой день. Это как тысяча плохих дней подряд без шанса на свет в конце тоннеля.

Такой вариант лучше: «Мне бы хотелось проводить больше времени с тобой. Может выпьем кофе и поболтаем по душам?»

«Дружище, ты - как с креста снятый»

Человек в депрессии каждую минуту борется сам с собой, пытаясь вылезти из трясины негатива.

Меньше всего сейчас он хочет услышать, что он раздражает кого-то.

Лучше скажи так: «Не люблю видеть тебя таким грустным. Давай как-нибудь исправим это».

«За что тебе вообще расстраиваться?»

Депрессия не всегда вызвана каким-то очень плохим приключением. Иногда она просто случается. Это не означает, что это несерьезно.

Надо сказать: «Прости, что не сразу понял, что тебе так плохо. Не волнуйся, я рядом».

«Перестань жалеть себя»

Депрессия и «жалеть себя» - это две большие разницы. Хотя часто они идут нога в ногу.

Скажи мне: «Я вижу, как тебе сложно приходится. Что я могу сделать, чтобы помочь?».

«Тебе нужно начать бегать»

Во время депрессии очень сложно вообще что-то начать.

Лучше скажи: «Мне нужна компания для прогулок. Пойдем погуляем вместе».

«Ты сильный, ты справишься»

Депрессия кого угодно сделает слабым и беспомощным.

Просто скажи: «Я верю в тебя и верю, что ты справишься. Ты не один, я буду рядом».

И еще, не забывайте, пожалуйста, что депрессия - это серьезное заболевание, если ваш близкий человек страдает этим недугом, позаботьтесь о том, чтобы он обратился к врачу, и будьте рядом с ним в этот момент.