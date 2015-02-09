Жирное молоко защитит от диабета ІІ типа

Ученые из Швеции пришли к выводу, что употребляя молоко с высокой жирностью, на 23% снижается риск заболеть диабетом второго типа.

Для этого эксперты советую употреблять около восьми порций молочных продуктов в день, пишет moirebenok.ua.

Однако это касается только молочных продуктов, поскольку именно жир из молочных продуктов является самым полезным из всех насыщенных жиров и может защитить от развития диабета второго типа.

Эксперты исследовали две группы людей. В первой группе участники употребляли по 8 порций молочных продуктов в день, во второй – гораздо меньше или вовсе не употреблял молочку. Выяснилось, что в первой группе риск развития диабета снижался на 23%.

Одна порция молочных продуктов приравнивается к 200 мл йогурта, кефира или молока, 20 г сыра или 7 г сливочного масла. А взаимосвязи между продуктами с низким содержанием жира и диабетом эксперты не обнаружили.