Учёные установили, что зеркала заставляют людей есть больше, чем нужно

Исследователи из Нидерландов изучали явление, которое, судя по всему, особенно распространено среди женщин. Ученые разделили 107 участников на две группы. Некоторых попросили смотреться в зеркало, а остальных нет. Специалисты заметили: те, кто провел много времени перед зеркалом, ели даже тогда, когда не были голодны, передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Кроме того, исследователи обнаружили, что на количество потребляемой пищи влияет не только зеркало. В другом эксперименте участникам показывали рекламные ролики. Добровольцы, смотревшие рекламу, в которой был акцент на образе тела, съедали больше, чем те, кому показали нейтральные видео.

Специалисты отмечают: в чувстве гордости за свою внешность нет ничего плохого. Однако чрезмерное внимание к собственному телу приводит к перееданию. К тому же, люди, которые постоянно рассматривают себя в зеркале, часто эгоцентричны и склоны к дисморфофобии (хроническому недовольству своим телом).