Кофе укрепляет память женщин

Кофе - популярный напиток, относительно которого имеется множество споров о его влиянии на человеческий организм. Существуют факты, которые подтверждают его негативное воздействие, но ряд последних исследований, наоборот, раскрывает его положительные свойства, пишет newsone.ws.

Теперь можно перестать ругать кофе и не уговаривать женщин заменить его иными напитками. После кофе уходит депрессивное состояние и поднимается настроение. Французские ученые считают, кофе способен сделать память крепче, но это прерогатива для женского пола.

В очередном эксперименте, посвященном уточнению положительных свойств этого напитка, участвовало свыше пятисот человек. Участницы четыре года ежедневно выпивали кофейный напиток. Выяснилось, что кофе улучшил их память. Впрочем, на мужчин он не оказал такого действенного эффекта.

Оказывается, кофе, для приготовления которого используется многочасовая варка, объявлен самым вредным напитком в отношении сердца. Кофе содержит кафестрол, который существенно повышает допустимый уровень холестерина в крови. Растворимый кофе содержит его в минимальных количествах. Доказано, что на организм женщины стимуляторы влияют гораздо сильнее – отсюда и результат.