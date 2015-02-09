Позитивные эмоции влияют на состояние иммунитета

Исследователи из Университета Торонто и Калифорнийского университета выяснили: восхищение и трепет, вызванные, например, захватывающим видом или шедевром искусства, снижают в организме уровень цитокинов, участвующих в иммунном ответе. Цитокины борются с инфекциями и болезнями, но их высокие уровни связаны с множеством проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, артрит, клиническая депрессия и болезнь Альцгеймера, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Предыдущие исследования показали, что поддерживать уровень цитокинов в норме помогают правильное питание, физические упражнения и здоровый сон. В новом исследовании приняли участие более 200 молодых людей. Участники рассказали о том, как часто они испытывали позитивные чувства и эмоции, такие как радость, трепет, сопереживание, удовлетворение, любовь и гордость.

Затем исследователи взяли у добровольцев образцы тканей десен и щек. У тех, кто переживал самые положительные эмоции, оказались самые низкие уровни интерлейкина-6 - цитокина, являющегося маркером воспаления. Пока неясно, являются ли положительные эмоции причиной или следствием низкого уровня цитокинов. Ученые надеются выяснить это в своих дальнейших исследованиях.