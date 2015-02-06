Красное вино укрепляет память

Рествератрол - соединение, которое содержится в винограде, красном вине и арахисе. Оказывается, ресвератрол способен предотвратить возрастную потерю памяти. Это выяснили исследователи из Института регенеративной медицины, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Известно, что ресвератрол полезен для сердечно-сосудистой системы. Специалисты выяснили: также он положительно влияет на гиппокамп, область мозга, связанную с памятью, процессом обучения и настроением. Вероятно, ресвератрол может справиться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

О чудодейственных свойствах ресвератрола ученые говорят давно. Например, он уменьшает риск рака головы и шеи. Чрезмерное потребление алкоголя повреждает клетки организма, а ресвератол уничтожает поврежденные клетки, повышающие риск рака. Кроме того, ресвератрол способен останавливать бактерии, вызывающие акне.