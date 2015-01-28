Отказ от завтрака приводит к ежегодному увеличению веса на 12 килограммов

Люди, пропускающие завтрак хотя бы три раза в неделю, в два раза чаще увеличивают дневную калорийность рациона на 252 калории. Дело в том, что, лишая себя завтрака, человек обязательно позднее захочет перекусить. Это ведет к перееданию и может вылиться в набор веса до 12 килограммов за год, если, конечно, он не сожжет лишние калории, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Как показало исследование 2000 человек, люди, отказывающиеся от завтрака, чаще всего перекусывал чипсами, шоколадом, печеньем. При этом каждый десятый вообще не завтракал. А 37% это делали время от времени в течение рабочей недели. 45% признались: отказ от завтрака будит в них голод ближе к полудню. 30% страдали от усталости и нехватки сил, а 14% становились раздражительными. Обычно люди пропускали завтрак, так как не голодны (30%) или предпочитали подольше поваляться с утра в постели (23%). 12% просто забывали позавтракать, и еще 12% слишком заняты, чтобы уделять время приготовлению завтрака.

При этом завтрак однозначно влияет на то, какие продукты человек будет есть в течение дня. Например, если человек не завтракал, в 27% случаев хотел шоколадный батончик и в 10% случаев покупал на обед газировку. Между тем, если человек завтракал, то показатели сокращались до 13% и 4% соответственно. Причина в снижении уровня сахара, вызванном пропуском завтрака. Организм все равно потребует свое, причем, довольно быстро и в виде вредной еды. Диетологи советуют: если по утрам вы не хотите есть, сделайте выбор в пользу чего-нибудь легкого. Или завтракайте позже, к примеру, на работе.