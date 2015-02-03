Pиск побочных эффектов при приеме статинов

Британские ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне обнаружили два ключевых гена, которые влияют на работу статинов – препаратов для снижения повышенного уровня холестерина, пишет med2.ru.

Это открытие прокладывает путь для разработки анализа крови, который поможет идентифицировать людей, подверженных риску побочных эффектов статинов, позволяя врачам назначать пациентам другие лекарства.

Статины снижают уровень холестерина, засоряющего артерии, но многие люди страдают от побочных эффектов при их употреблении, которые включают затуманенное зрение, усталость мышц и повреждения печени. Статины являются наиболее широко назначаемыми препаратами в Великобритании, и их принимают до восьми миллионов человек.

Анализируя ДНК более 40000 людей, принимающих статины, британские специалисты обнаружили два гена, связанные с тем, как работают лекарства для снижения уровня холестерина. Один из генов затрудняет проникновение статинов в печень, где они понижают холестерин. Это делает препараты менее эффективными.

Открытие ученых может привести к разработке анализа крови, который будет выполняться перед назначением пациентам статинов. Если анализ покажет, что гены будут плохо реагировать на препарат, будет выписана более высокая доза статинов или другие лекарства. Специалисты надеются, что этот анализ также сможет выявлять людей, подверженных атрофии мышц – редкому и опасному побочному эффекту статинов.