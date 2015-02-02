Кофе утоляет боль лучше, чем морфин

Согласно заявлению исследователей из государственного университета Бразилии (UnB) и государственной сельскохозяйственной исследовательской корпорации Бразилии Embrapa, соединение, выделенное из кофе, может стать потенциальным болеутоляющим.

Как заявили специалисты из государственной сельскохозяйственной исследовательской корпорации Бразилии Эмбапа (Brazilian Agricultural Research Corporation Embrapa) и государственного университета Бразилии (University of Brasilia) кофеин может действовать аналогично тому, что и обезболивающее морфин, пишет zdravoe.com.

Подразделение генетики и биотехнологии корпорации Эмбапа, объедившись с учеными из UnB, открыли «ранее неизвестные фрагменты белка» с морфиноподобными эффектами. Как описывают специалисты, вещество обладает «обезболивающим и легким транквилизирующим» действием.

Ученые уже провели испытания на лабораторных мышах. Которые показали, что опиоидные пептиды, которые являются природными биологическими молекулами кофе, оказывают более продолжительный эффект на мышей, чем сам морфин.