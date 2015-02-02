Зеленый чай - против рака

Предыдущие исследования показали, что эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), соединение, содержащееся в зеленом чае, убивает раковые клетки в ротовой полости, не вредя обычным клеткам. Однако не было известно, почему это происходит. Исследователи из Университета Пенсильвании выяснили: EGCG запускает в митохондриях раковых клеток процесс, приводящий к их гибели, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Похоже, EGCG в раковых клетках вызывает образование активных форм кислорода. Митохондрии повреждаются и начинают вырабатывать еще более активные формы кислорода. В это время в опухолевых клетках снижается экспрессия генов антиоксидантной системы, и их защитные функции ослабевают.

То есть, раковая клетка выключает свой защитный механизм в тот момент, когда EGCG создает в ней окислительный стресс. В обычных клетках EGCG подобный процесс не запускает. Это соединение, наоборот, активирует защитные функции таких клеток.