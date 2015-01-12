Какой чай полезен при простуде

При простуде полезно заваривать чаек. Да не простой, а травяной. Вот вам несколько вариантов заварки любимого продукта, затевайте чаепитие и профилактическое, и для скорейшего выздоровления.

Липовый цвет в сочетании с аптечной ромашкой и медом является прекрасным антивирусным средством, пишет toneto.net.

Одна чайная ложка липы плюс одна чайная ложка ромашки, залейте смесь стаканом кипящей воды, и дайте настояться полчаса. Пейте по трети стакана до приема пищи три раза в день. Можно и то и другое заваривать не россыпью, а в пакетиках, для этого загляните в аптеку.

Сухие плоды шиповника - замечательное мочегонное и желчегонное.

Полезны для сердца и богаты аскорбиновой кислотой. Три столовых ложки плодов шиповника на пол-литра кипящей воды, затем дать настояться. Пейте при простуде по полстакана за 20 минут до еды три раза в день.

Минеральная вода (желательно щелочная) плюс горячее молоко.

Эта смесь - совсем не чай, но она спасет вас от кашля. Молоко с минералкой очень хорошо разжижает мокроту, прекрасное отхаркивающее средство.Традиционный борец с простудными заболеваниями и гриппом- чай с медом и лимоном. Мед является самым востребованным “доктором”, особенно в межсезонье и зимнее время. Прежде чем добавить мед в чай, немного остудите чай, чтобы сохранить драгоценный витамин С, содержащийся в соке лимона.И не забудьте про малиновое варенье. Чудное лакомство, которое при кашле, насморке, ангине рекомендовали нам еще наши милые бабушки. Оно будет верным лекарством, и прекрасно сочетаемо с любыми вариантами чаепития.