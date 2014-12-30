Пробиотики избавляют от депрессии

Пробиотики - лекарственные препараты или биологически активные добавки к пище, содержащие живые микроорганизмы. Ученые из Оксфордского университета выяснили: БАДы-пробиотики влияют на то, как люди обрабатывают эмоциональную информацию. Кроме того, они снижают уровни тревоги и депрессии, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Исследователи предполагают, что кишечные бактерии действуют на иммунную систему, которая, в свою очередь, влияет на мозг. В ходе исследования участники, которые употребляли добавки, по сравнению с людьми, принимавшими плацебо, уделяли меньше внимания негативной информации и больше - позитивной.

Положительный эффект наблюдался и у тех, кто лечился от депрессии и тревожных расстройств. Люди, употреблявшие БАДы-пробиотики меньше беспокоились об угрозах и негативных ситуациях. Исследователи точно не знают, почему пробиотики подобным образом действуют на мозг. Вероятно, важную роль здесь играет блуждающий нерв, передающий сенсорную информацию от кишечника к мозгу.