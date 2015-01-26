Вредные привычки старят внешность на 10 лет

Давно известно, что вредные привычки очень негативно влияют на состояние кожи человека, старят его внешне.

Во время нового исследования группа ученых подсчитала, сколько лет молодости отнимают вредные привычки у женщин, пишет healthyliving.com.ua.

В эксперименте участвовали 585 жительниц Великобритании, Китая и Испании. Исследователи под руководством Эндрю Мейса (Великобритания) анализировали образ жизни женщин (питание, употребление алкоголя, курение, посещение солярия и т.д).

Оказалось, что стиль жизнь на треть определяет, на какой возраст выглядит женщина. Ранее было известно, что внешний возраст на 50% определяется наследственностью.

Исследователи сравнили реальный возраст дам с тем, насколько их оценивают окружающие. Как и ожидалось, чем более нездоровый образ жизни вели женщины, тем старше своего реального возраста они выглядели. В целом, нездоровые привычки состарили их на 10,4 года.