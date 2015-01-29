Ученые констатируют мутацию вируса Эбола

Научные работники, которые занимаются изучением вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, заявляют, что с начала вспышки заболевания вирус мутировал.

Как отмечает ВВС Украина, исследователи из Института Пастера во Франции, которые первыми зафиксировали вспышку болезни в марте 2014 года, пытаются определить, стал ли вирус за это время более заразным.

Научные работники анализируют сотни образцов крови больных Эболой в Гвинее, фиксируя изменения в вирусе.

«Мы знаем, что вирус значительно изменяется. Это важно для диагностирования новых случаев и для лечения», - заявил генетик Анаваж Сакунтабай.

Возбудитель Эболы - РНК-содержащий вирус, который имеет высокий уровень вероятности мутаций. Это делает его способным к адаптации и увеличивает возможность стать более заразным.

«Мы уже видели несколько случаев (заболевания), которые не имели никаких симптомов, полностью ассимптоматические случаи», - отметил Сакунтабай.

Раньше в ВОЗ заявляли, что предыдущие подобные исследования в Сьерра-Леоне показали, что вирус Эбола значительно мутировал в первые 24 часа вспышки.

Согласно официальным данным, в результате болезни в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии уже погибли около 8,8 тысячи человек. В общей сложности вирусом заразились 22 тысячи людей.