Ученые констатируют мутацию вируса Эбола
В результате мутации заболевание проходит бессимптомно
Научные работники, которые занимаются изучением вспышки лихорадки Эбола в Гвинее, заявляют, что с начала вспышки заболевания вирус мутировал.
Как отмечает ВВС Украина, исследователи из Института Пастера во Франции, которые первыми зафиксировали вспышку болезни в марте 2014 года, пытаются определить, стал ли вирус за это время более заразным.
Научные работники анализируют сотни образцов крови больных Эболой в Гвинее, фиксируя изменения в вирусе.
«Мы знаем, что вирус значительно изменяется. Это важно для диагностирования новых случаев и для лечения», - заявил генетик Анаваж Сакунтабай.
Возбудитель Эболы - РНК-содержащий вирус, который имеет высокий уровень вероятности мутаций. Это делает его способным к адаптации и увеличивает возможность стать более заразным.
«Мы уже видели несколько случаев (заболевания), которые не имели никаких симптомов, полностью ассимптоматические случаи», - отметил Сакунтабай.
Раньше в ВОЗ заявляли, что предыдущие подобные исследования в Сьерра-Леоне показали, что вирус Эбола значительно мутировал в первые 24 часа вспышки.
Согласно официальным данным, в результате болезни в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии уже погибли около 8,8 тысячи человек. В общей сложности вирусом заразились 22 тысячи людей.