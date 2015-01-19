В США лекарство от Эболы создадут из ДНК генно-модифицированной коровы

В США лекарство от лихорадки Эбола создают из ДНК генно-модифицированной коровы, передает gazeta.ru со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что над созданием вакцины работают частные фармацевтические компании вместе с американским военным институтом USAMRIID.

Для создания препарата ученые каждый месяц собирают порядка 60 литров крови генно-модифицированных коров и выделяют из нее плазму.