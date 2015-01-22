Если вы с завистью смотрите на коллегу, которая утро начинает с ароматного кофе и не менее ароматной булочки и при этом не беспокоиться о своей фигуре, значит у нее хороший метаболизм. Мы расскажем, что замедляет обмен веществ и почему так сложно похудеть!

Без завтрака

Конечно, лучше полежать 20 минут в кровати, чем приготовить вкусный и полезный завтрак, пишет sunny7.ua. Многие считают, что для завтрака достаточно родной чашки кофе. Вы спрашиваете, что замедляет метаболизм? Отсутствие завтрака! Вы проснулись, теперь нужно «завести» организм, чтобы он тоже проснулся.

Отказ от жиров

Организм не может работать, как часы, если вы «отобрали» у него жиры. Безусловно, не стоит вечер заканчивать порцией жирной буженины либо майонезного салата, нашему организму нужны полезные жиры, например, оливковое масло, рыба и т.д. Отказ от жиров чреват замедлением метаболизма.

Голодание

Если вы голодаете, значит, вам организм начинает экономить энергии и, соответственно, замедляет метаболизм. Помните об этом. Когда в следующий раз захотите 2-3 дня «посидеть» на кефире.

Сидячий образ жизни

Часто можно услышать, что женщины готовы худеть, урезая свой рацион питания, но отказываясь от спорта, мол, тренировки – это утомительно и времени на них совсем нет. Только не удивляйтесь, что спустя месяц такого способа жизни, ваш вес остановится на одной отметке и не захочет двигаться в сторону уменьшения, кожа станет дряблой и появятся морщины. Спорт помогает нам держать тело в тонусе, сжигать калории и ускорять метаболизм. Не стоит поднимать штангу, достаточно вечер закончить пробежкой либо домашней тренировкой с обручем и т.д.