В паре легче настроиться на здоровый образ жизни

Ученые из Университетского колледжа Лондона оценили, как часто людям удается бросить курить, начать заниматься спортом или сбросить вес вместе с партнером. Оказалось, менять образ жизни в лучшую сторону проще всего, если партнер решает сделать то же самое, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании приняли участие 3722 пары старше 50 лет, состоявшие в браке или жившие вместе. Исследователи выяснили: у 50% женщин, бросавших курить вместе с партнером, получилось отказаться от вредной привычки по сравнению с 17% из тех, чьи партнеры уже бросили курить, и 8% тех, чьи партнеры были заядлыми курильщиками. Мужчинам тоже было проще вносить изменения в привычный образ жизни вместе со своей второй половиной.

Специалисты отмечают, что нездоровый образ жизни является ведущей причиной смерти от хронических болезней во всем мире. Риск возникновения проблем со здоровьем повышают курение, лишний вес, недостаток физической активности, неправильное питание и употребление алкоголя. Изменение образа жизни поможет предотвратить множество заболеваний, включая рак.