Инъекционные гормональные контрацептивы повышают риск ВИЧ-инфекции у женщин

Как оказалось, использование оральных контрацептивов не влияет на риск инфицирования, но при применении депо медроксипрогестерона ацетата (Депо-Провера), этот риск умеренно повышается.

Исследователи из Университета Калифорнии в Беркли, США провели систематический обзор и мета-анализ работ, посвященных влиянию гормональных контрацептивов (комбинированных оральных контрацептивов, прогестиновых препаратов и инъекционных контрацептивов - депо медрокспрогестерона ацетата и норэтистерон энантата) на риск заболевания ВИЧ.

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Анализ данных 12 наблюдательных исследований, проведенных в странах Африки южнее Сахары и включивших 39560 женщин, показал 40% повышение риска инфицирования ВИЧ при использовании Депо-Провера. Такое увеличение риска оценивается как умеренное. В общей популяции женщин оно составило 31%, а у женщин с какими-либо факторами, способствующими заражению (например, у вовлеченных в коммерческий секс) было больше. При этом не было обнаружено повышения риска у женщин, использующих оральные контрацептивные препараты или норэтистерон энантат.

Авторы отмечают, что обнаруженное ими увеличение риска инфекции не оправдывает отказ от использования Депо-Провера у женщин в общей популяции. Подобные действия приведут к тому, что значительной доле женщин будет недоступны безопасные средства контрацепции. Сопутствующее увеличение количества нежелательных беременностей и высокая материнская смертность в развивающихся странах могут вызвать повышение общей смертности среди женщин.

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Механизм, определяющий выявленное увеличение риска заражения ВИЧ, неизвестен. Помимо более редкого использования презерватива женщинами, получающими гормональную контрацепцию, эти препараты могут влиять на женские половые пути, флору влагалища или иммунный ответ, повышая подверженность ВИЧ. Остается непонятным, почему повышение риска обнаружено только для инъекционных форм.

Авторы отмечают, что необходимо увеличивать доступность разных видов контрацепции для женщин и способствовать использованию безопасных и эффективных методов. Кроме того, нужна работа по созданию новых средств предотвращения нежелательной беременности и распространения инфекционных заболеваний.

Ремедиум