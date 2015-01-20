Лечебные свойства специй

Молотый душистый гвоздичный перец имеет противомикробное действие. Гвоздика хорошо очищает, стимулирует пищеварение и усвояемость пищи, пишет nashamama.com.

Употребление всех видов перцев (белого, черного, красного, зеленого) благоприятно влияет на циркуляцию крови, поскольку эта специя хорошо очищает сосуды. В результате шлаки и токсины постепенно выводятся организмом, кожа очищается и начинает сиять.

Наиболее полезна свежая или свежемолотая куркума. Она справляется с любыми кожными проблемами и заболеваниями, а также является профилактикой раковых заболеваний.

За счет содержания антиоксидантов и дубильных веществ, корица помогает устранить воспаление, очищает кожу, делает ее более упругой и эластичной.

Фенхель помогает уменьшить покраснения и раздражения, а также минимизирует восприимчивость к солнечному свету. Поэтому для обладательниц чувствительной кожи эта специя незаменима.