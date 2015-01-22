Чтобы не простудиться, нужно держать нос и ноги в тепле
Рекомендации просты: держите в тепле и сухости ноги, а также не забывайте про нос, ведь именно там создается идеальная температурная среда для размножения патогенов
Доктор Рон Экклес из Центра простуды Университета Кардиффа 25 лет исследовал, почему холодные ноги повышают риск развития простуды. Теперь он готов озвучить выводы. Итак, у многих в теле существуют бактерии, которые вызывают простуду, но не симптомы. Однако, как только температура ног падает, симптомы проявляются в виде насморка. А это уже грозит полноценной болезнью, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.
При холодных ногах сосуды в носу сужаются, и приток крови сокращается. Так тело предотвращает быструю потерю тепла. Но в крови содержатся иммунные клетки, сражающиеся с инфекцией. Следовательно, когда ноги замерзли, слизистая носа и горла меньше защищена. Потом, в этой ситуации менее эффективно работают волоски в носу, что облегчает попадание патогенов в тело.
Поэтому рекомендации просты: держите в тепле и сухости ноги, а также не забывайте про нос, ведь именно там создается идеальная температурная среда для размножения патогенов. И в этот момент иммунитет (его первичный ответ) работает плохо. Самая опасная температура для носа - 33 градуса по Цельсию. Снижение температуры не только носа и ног грозит болезнью. Нельзя застужать спину. А вот снижение температуры в ротовой полости не повышает риск инфицирования.