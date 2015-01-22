Чтобы не простудиться, нужно держать нос и ноги в тепле

Доктор Рон Экклес из Центра простуды Университета Кардиффа 25 лет исследовал, почему холодные ноги повышают риск развития простуды. Теперь он готов озвучить выводы. Итак, у многих в теле существуют бактерии, которые вызывают простуду, но не симптомы. Однако, как только температура ног падает, симптомы проявляются в виде насморка. А это уже грозит полноценной болезнью, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

При холодных ногах сосуды в носу сужаются, и приток крови сокращается. Так тело предотвращает быструю потерю тепла. Но в крови содержатся иммунные клетки, сражающиеся с инфекцией. Следовательно, когда ноги замерзли, слизистая носа и горла меньше защищена. Потом, в этой ситуации менее эффективно работают волоски в носу, что облегчает попадание патогенов в тело.

Поэтому рекомендации просты: держите в тепле и сухости ноги, а также не забывайте про нос, ведь именно там создается идеальная температурная среда для размножения патогенов. И в этот момент иммунитет (его первичный ответ) работает плохо. Самая опасная температура для носа - 33 градуса по Цельсию. Снижение температуры не только носа и ног грозит болезнью. Нельзя застужать спину. А вот снижение температуры в ротовой полости не повышает риск инфицирования.