Кофе стимулирует любовь к жизни

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования ученых из Гарвардской школы здоровья, пишет comments.ua со ссылкой на The Times of India.

В исследовании, длившемся 16 лет, приняли участие более 200 тысяч человек. Специалисты сравнивался риск суицида среди взрослых, выпивавших по 2-4 чашки кофе в день, и людей, вообще не употреблявших этот напиток или пивших кофе без кофеина.

Результаты исследования показали, что риск самоубийства среди людей, выпивавших каждый день по 2-4 чашки кофе, был снижен на 50% по сравнению с теми, кто кофе не любит или по разным причинам вынужден пить бескофеиновый.

Отметим, что ранее кофе с кофеином уже связывали со сниженным риском депрессии среди женщин. В результате исследования, которое гарвардские ученые провели в 2011 году, оказалось, что кофеманки на 15% меньше подвержены депрессии и стрессам по сравнению с женщинами, не пившими кофе.