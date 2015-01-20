Много сидеть вредно

Если 1 час в день вы делаете физические упражнения, а ещё 10 часов сидите, придётся вас огорчить: в таком случае физкультура мало помогает. Риски различных заболеваний не уменьшаются.

В журнале Annals of Internal Medicine вышла статья, в которой показано: находиться в сидячем положении подолгу каждый день в любом случае вредно для здоровья, пишет zdr.ru. Чтобы выяснить это, учёные из Института реабилитации в Торонто сравнили данные 47 исследований образа жизни североамериканцев. Все, кто сидел суммарно больше 8 часов в день, независимо от других факторов, подвергались большему риску заболеть диабетом, ожирением и раком либо получить проблемы с сердцем. Их на 14% чаще госпитализировали, хотя большинства случаев госпитализации можно было бы избежать, изменив образ жизни.

Авторы рекомендуют постепенно сокращать время, проводимое сидя, до 4-5 часов в день, и, конечно же, устраивать "физкультминутки". Если очень хочется посмотреть телевизор, можно делать это стоя, а лучше параллельно делать несложные упражнения.