В США госпитализирована женщина с симптомами Эболы
14:10, 20 января 2015Зарубежные новости
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Американка прилетела на самолете, который следовал из Брюсселя, на борту самолета находилось 248 пассажиров
У американки резко поднялась температура / Фото: REUTERS
В Нью-Джерси госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из Сьерра-Леоне. В аэропорту она почувствовала недомогание, после чего ее госпитализировали. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NewJersey.com.
Отмечается, чтоу американки резко поднялась температура.
Пациентку разместили в одном из медицинских центров Нью-Джерси.
«Пожалуйста, будьте уверены, что команда специалистов делает все возможное, чтобы лихорадка не распространилась», — отметили в больнице.
Как сообщается, американка прилетела на самолете, который следовал из Брюсселя. На борту самолета находилось 248 пассажиров.
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