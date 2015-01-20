В США госпитализирована женщина с симптомами Эболы

В Нью-Джерси госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из Сьерра-Леоне. В аэропорту она почувствовала недомогание, после чего ее госпитализировали. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NewJersey.com.

Отмечается, чтоу американки резко поднялась температура.

Пациентку разместили в одном из медицинских центров Нью-Джерси.

«Пожалуйста, будьте уверены, что команда специалистов делает все возможное, чтобы лихорадка не распространилась», — отметили в больнице.

Как сообщается, американка прилетела на самолете, который следовал из Брюсселя. На борту самолета находилось 248 пассажиров.