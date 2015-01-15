Погибших от лихорадки Эбола уже почти 8,5 тысяч
Число жертв смертельной лихорадки Эбола во всем мире достигло 8429 человек
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, заразились уже 21 296 человек. Ранее сообщалось, что зараженными в трех наиболее уязвимых странах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне – оказались более 21 тысячи человек, из них 10 тысяч в Сьерра-Леоне. От смертельного вируса скончались 8 371 человек, более 3,5 тысячи из которых в Либерии.
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Также сообщается, что за прошедшую неделю в Либерии вирусом заразилось рекордно низкое число человек с июня, а в Сьерра-Леоне и Гвинее – с августа прошлого года.
Как сообщалось ранее, американская компания начала тестировать вакцину против Эболы на людях.