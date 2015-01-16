Пакетированный сок может привести к раку

Сахар из сока со временем может трансформироваться в злокачественные образования в кишечнике, пишет 4mama.com.ua.

Все мы неоднократно слышали о том, что лучше всего начинать свой день о стакана апельсинового или яблочного сока. Но в действительности, по мнению ученых, фруктовые соки из-за высокого содержания сахара могут повысить риск развития определенных типов рака.

Это касается пакетированных фруктовых соков. В процессе переработки напиток теряет все полезные вещества, пропадают ингредиенты, защищающие человеческий организм от онкологии. Об этом сообщили австралийские ученые из Перта после проведенного исследования с участием более двух тысяч людей.

Неудивительно, что если люди регулярно едят яблоки, брокколи и цветную капусту - они таким образом снижают риск развития рака. Вторая группа участников исследования налегала на фруктовые соки, наоборот, повышала этот риск.

Специалисты считают, что виной тому - высокое содержание сахара в пакетированных соках и отсутствие полезных веществ и витаминов.