Диетологи приравняли соки к "Coca-Cola"

Ученые и эксперты по питанию заявили, что фруктовые соки и коктейли должны быть удовольствием, но не частью ежедневного рациона. По мнению диетологов, такие напитки нельзя называть здоровой пищей, пишет econet.ua. В качестве доказательства, они приводят результаты нового исследования. Так, если 200мл порция Coca-Cola содержит эквивалент пяти чайных ложек сахара, то такое же количество некоторых фруктовых коктейлей может содержать до восьми ложек сахара. То есть, фруктовые коктейли и соки, которые предлагаются как здоровые напитки для детей, имеют на 60 процентов больше сахара, чем многократно критикуемая Coca-Cola.

Профессор Грехэм МакГрегор (Graham MacGregor), представитель Chairman of Action on Sugar, заявил: «Это полный скандал, что эти напитки продаются детям и родителям так, как будто они являются «здоровыми». Это нужно остановить». Кардиолог Асим Малотра (Aseem Malhotra) поддержал коллегу: «Фруктовый сок и коктейли не должны быть частью здоровой, сбалансированной диеты. Все больше научных доказательств, что регулярное потребление сладких напитков связано с повышенным риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от массы тела». А другие исследования показывают, что сахар оказывает влияние на давление сильнее соли.