Овощной суп вернёт стройность после праздников

Красивая кожа, плоский живот и стройные ноги… Думаешь мечта? А нет, вполне реальные последствия правильно составленного рациона. Представляем твоему вниманию 3 продукта, которые сделают тебя еще стройнее и здоровее, пишет cosmo.com.ua.

Овощной суп

Оказывается, то, что тебе говорила мама про пользу «первого и горячего на обед» актуально до сих пор. Овощной суп способствует нормализации обмена веществ и как следствие - изящных форм! Еще одно исследование влияния питания на процесс похудения показало, что употребление супов на основе бульона или сливок с низким содержанием жира гораздо лучше для фигуры, чем если съедать то же самое количество калорий в виде закуски. Добавляй в суп полезные овощи и получай порцию витаминов. Употребляй минимум одну чашку низкокалорийного овощного супа в день.

Миндальные орехи

Лучший полезный снек для всех поклонников здорового питания. Миндальные орехи являются богатым источником клетчатки и белка, а также содержат витамин E и антиоксиданты. Вместе с миндальными орехами ты получаешь магний, который просто необходим организму, чтобы производить энергию, выстраивать мышечную ткань и регулировать уровень сахара в крови. Ведь нормальный уровень сахара – залог чувства сытости. Для полного счастья и здоровой кожи съедай примерно 20 миндальных орешков в день.

Оливковое масло

Внимание! Употребление больших количеств оливкового масла помогает сбросить лишний вес. Это установили ученые из Университета Наварры (Испания). По словам ученых, в сочетании со здоровым питанием частое употребление оливково масла может способствовать снижению веса. Этот вид растительного масла содержит в своем составе много мононенасыщенных жиров, которые способствует потере веса и здоровому пищеварению. Оливковое масло снижает аппетит и кровяное давление, а также обладает противовоспалительным действием. Сколько тебе нужно оливкового масла? 3-4 ст. л. в день вполне приемлемая доза.