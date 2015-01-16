Медработник Красного Креста скончался от лихорадки Эбола

В Сьерра-Леоне медработник Красного Креста скончался в результате заражения вирусом Эбола в районе Кенема, где не было зафиксировано новых случаев заражения в течение 37 дней, сообщает Газета.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

В сообщении Красного Креста отмечается, что медбрат умер 13 января, и позднее у него диагностировали заражение опасным вирусом.

В настоящее время 29 человек, которые работали вместе с погибшим, проверяют на наличие симптомов, свидетельствующих о заражении лихорадкой Эбола.

Семья и коллеги медработника помещены на карантин.