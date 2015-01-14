Кофе полезен для женской памяти

К такому выводу пришли специалисты из Франции после проведения серии научных экспериментов, пишет charter97.org.

Они организовали одно и то же наблюдение с паузой в 4 года. К участию в нем исследователи пригласили мужчин и женщин старше шестидесяти пяти лет. По условиям наблюдения, участники должны были употреблять как минимум три чашки черного кофе в сутки.

Проведя эксперимент второй раз, врачи обнаружили, что кофеин положительно воздействовал на свойства женской памяти – они реже сталкивались с забывчивостью и более эффективно запоминали различную информацию. В то же время на мужчин черный кофе подобного влияния не оказал.

По одной из версий специалистов, такая разница в усвоении кофеина мужским и женским организмом связана с более высокой чувствительностью женщин к различным стимуляторам.