Новый метод поможет справиться с хронической болью

Исследователям из Университета Сент-Луиса удалось избавить от боли грызунов с хронической нейропатической болью, возникающей из-за повреждения нервов. Они сделали это путем активации рецептора A3 в головном и спинном мозге крыс. Этот рецептор помогает снизить чувство дискомфорта, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Для активации рецептора A3 необходим естественный стимулятор аденозин или особые синтетические соединения. Ученые отмечают: современные методы борьбы с болью вызывают опасные побочные эффекты. Они снижают качество жизни, и, к тому же, боль уходит не полностью.

Прием многих подобных препаратов приводит к наркомании и повышению толерантности, из-за которых люди вынуждены увеличивать дозу лекарства. Новый метод побочными эффектами не обладает. Исследователи планируют продолжить изучение рецептора A3AR. Сейчас они пытаются выяснить, можно ли использовать аденозин в качестве противовоспалительного или противоопухолевого агента.