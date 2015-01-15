В пищевом пластике нашли соединение, опасное для мозга

Университет Калгари сделал открытие: компонент многих потребительских товаров приводит к гиперактивности. По крайней мере, у рыбок данио, пишет meddaily.ru со ссылкой на CTV News. Данная проблема связана с печально известным бисфенолом А, который до сих пор применяют в процессе производства пластика.

Но некоторые страны заменили его на бисфенол S, дабы не навлекать на себя гнев общественности. Это дало им право ставить маркировку "не содержит бисфенол А". Однако обе формы способны провоцировать изменения в развитии мозга, которые приводят к гиперактивности.

Делать выводы по результатам исследования рыбок ученые могут потому, что у рыб и человека гены идентичные примерно на 80%. В своей работе эксперты использовали минимальную дозу, которая содержится в питьевой воде (кстати, отфильтровать соединение нельзя). И она все равно произвела негативный эффект. Соединение меняло время формирования нейронов в мозге. Бисфенол S увеличивал число нейронов на 240%, что выливалось в изменение поведения и образование аномальных мозговых цепей.