Краска на чеках может спровоцировать тяжелые заболевания

Химикаты, используемые при изготовлении чеков, способны повысить риск развития опасных заболеваний, таких как диабет, ожирение и даже рак, утверждают ученые, пишут Экономические известия.

Тревожные исследования показывают, что вещество, используемое при производстве бумаги для кассовых аппаратов и банкоматов, может всасываться в кровь.

Исследователи говорят, что бисфенол-А может нарушить гормональный уровень, повысив риск развития целого ряда проблем со здоровьем. Использование химиката уже запрещено при производстве детских бутылочек в Европе из-за сомнений в его безопасности. Однако прозрачный полимер до сих пор используется в большинстве бытовых пластиков и пищевых упаковках, несмотря на призывы к его тотальному запрету.

В Агентстве по пищевым стандартам Великобритании утверждают, что строгие правила использования химиката сводят к минимуму риск для здоровья, но новое американское исследование показывает, что более высокие концентрации БФА на термобумаге для чеков не контролируется должным образом, а потому, она представляет собой угрозу для человека.

Ученые из Университета Миссури обнаружили, что вещество может проникать в кровеносную систему через кожу. БФА всасывается быстрее, когда соединяется с другими веществами, включая солнцезащитный крем, мыло или дезинфицирующее средство для рук, говорят исследователи.

Они также предупреждают, что химикат может попасть в организм в результате прикосновения ко рту, после получения счета в ресторанах.

Евпропейское агенство по безопасности пищевых продуктов в прошлом году обнаружило, что бисфенол не представляет значительного риска для здоровья, единственным исключением являются очень маленькие дети.

Однако американские ученые говорят, что попадание БФА в организм представляет куда большую угрозу, чем считалось ранее. Результаты их работы показывают, что химикат проникает в организм очень быстро.

Профессор Фредерик вом Саал, руководивший исследованием, утверждает, что BPA влияет на эстроген — женский половой гормон, и других жизненно важные гормоны в организме человека.

Британская группа безопасности CHEM Trust призвала к тотальному запрету БФА. Элизабет Солтер Грин, директор группы, заявила: «Чеки являются привычной частью повседневной жизни, но это исследование показывает, что бисфенол-А, используемый в них, может быстро проникать через кожу в кровь. Это химическое вещество используется в течение многих десятилетий, и тот факт, что масштаб этого воздействия был определен только сейчас, шокирует».