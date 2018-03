Разработана новая схема лечения вирусного гепатита С

Схожий уровень эффективности ранее сообщался только для 12-недельного курса, включающего два препарата, назначаемых перорально. Работа, проведенная Национальным Институтом Здоровья (National Institutes of Health (NIH)) на базе Национального Института Аллергических и Инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), была опубликована в журнале The Lancet.

Пациенты с вирусным гепатитом С генотипа I, ранее не получавшие противовирусных препаратов, участвовавшие в исследовании, были разделены на три группы, пишет remedium.ru. В контрольной группе лечение проводилось по 12-недельной схеме: были назначены софосбувир и ледипасвир, и у всех 20 пациентов наблюдалась стойкая вирусологическая ремиссия, что соответствует критериям излечения. Участникам из двух групп экспериментального лечения, состоящих из 20 пациентов каждая, помимо зарегистрированных препаратов софосбувир и ледипасвир назначались экспериментальные лекарственные средства (GS-9669 и GS-9451, соответственно). При использовании трех препаратов курс лечения составлял 6 недель.

В группе лечения препаратом GS-9451 один пациент был потерян для наблюдения после 4 недель лечения. У этого участника был достигнут стойкий вирусологический ответ. В группе лечения GS-9669 у одного пациента случился рецидив заболевания через две недели после окончания терапии.

У остальных 38 участников не определялся уровень вирусной нагрузки в течение 12 недель после окончания терапии, что является критерием излечения от вирусного гепатита С. Ученые отметили хорошую переносимость противовирусной терапии среди всех добровольцев, участвовавших в клиническом испытании.

Авторы исследования считают, что небольшая продолжительность курса при новой схеме лечения, простой способ приема и хорошая переносимость позволяют добиться высокой приверженности пациентов лечению (комплаентности), что в свою очередь важно для глобальной элиминации вирусного гепатита С.