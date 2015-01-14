Новый подход к лечению аллергии на пшеницу у детей

Исследователи Центра биотехнологии растений и геномики (Centre for Plant Biotechnology and Genomics) совместно с отделением аллергии детского университетского госпиталя Ниньо Хесус (Hospital Infantil Universitario Niño Jesús) в Мадриде показали, что в результате нового метода лечения аллергии с помощью пероральной иммунотерапии в большинстве случаев удается достичь хороших показателей: количество употребляемого без нежелательных эффектов хлеба к концу терапии составляло 100 грамм.

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В исследование были включены шесть детей с аллергией на пшеницу. Им проводилась пероральная иммунотерапия, заключавшаяся в употреблении определенных, постепенно увеличивающихся доз пшеницы. Пятеро из пациентов успешно завершили лечение через 24 дня, и у всех через 6 месяцев наблюдалась нормальная переносимость хлеба в количестве 100 г в день, что позволяет избежать рисков, связанных со случайным употреблением в пищу пшеничного хлеба или других продуктов, содержащих пшеницу.

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Пшеница является одним из наиболее частых пищевых аллергенов у детей (более 35% у двенадцатилетних), и обычно единственным способом лечения является исключение пшеницы и ее производных из рациона, что приводит к его несбалансированности. К тому же, многие пищевые продукты содержат в составе пшеницу, и, несмотря на предупреждения на этикетке, их случайное употребление вполне вероятно. Это вынуждает родителей быть постоянно начеку и запрещать детям пробовать новую пищу самостоятельно. Таким образом, крайне важно найти способ снижения реактивности на пшеницу и ее производные.

Полученные обнадеживающие результаты нового подхода должны стать основой для дальнейшего изучения преимуществ пероральной иммунотерапии при аллергических заболеваниях, считают авторы исследования.

remedium.ru