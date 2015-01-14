Польша продолжает принимать на лечение раненых украинских бойцов

Республика Польша продолжает принимать на лечение украинских бойцов, раненых во время антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове после отправки в Польшу эвакуированных из Донбасса этнических поляков рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин.

«Мы все время принимаем. Мне в данное время трудно сказать, сколько их точно. Раньше это было организовано централизованно, через Министерство обороны и через Министерство иностранных дел. Тогда мы точно знали сколько. А теперь это перешло на уровень межрегиональных контактов. Например, несколько бойцов из Днепропетровска направили во Вроцлав и другие города Нижней Силезии. Этих контактов очень много. Мы пытаемся сейчас определиться, мы спрашиваем у наших коллег из регионов, как выглядит эта помощь. Я могу сказать, что все время эта работа продолжается», - подчеркнул Литвин.

Как сообщал УНИАН, 13 января из Харькова в польский город Мальборк самолетами отправили 178 этнических поляков, эвакуированных из Донецкой и Луганской областей.