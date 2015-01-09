Вильнюс примет на лечение 7 раненных участников АТО

Вильнюс примет на лечение семь раненных участников Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщает Delfi, сегодня вечером в Международном вильнюсском аэропорту приземлится самолёт ВВС Литвы Spartan, экипаж которого доставит из Киева семь раненных участников АТО на востоке Украины.

По просьбе Украины раненые будут находиться на лечении в Центре реабилитации военных в Друскининкай и в других гражданских учреждениях здравоохранения в Литве.

Военных из Киева в Вильнюс сопровождает литовский военный медик. Раненных в аэропорту встретит и доставит в лечебно-реабилитационные учреждения транспорта военной медицинской службы и гражданской скорой помощи.

На различную гуманитарную помощь Украине литовское правительство выделило около миллиона литов. На эти средства будут направляться гуманитарные грузы, в Литве будут лечить раненых в Восточной Украине, в Литву будут приглашены сироты войны. Гуманитарную помощь Украине оказывают и неправительственные организации.