Ученые назвали кофе "самым полезным наркотиком"

Согласно международной статистике, кофе - это самый часто употребляемый в мире напиток после воды (чай на третьем месте). А уж сколько споров - научных и не очень - о его полезности. Ведь известно, что с одной стороны кофе - идеальный стимулятор для мозга, с другой - он может вызывать спазмы сосудов, пишет ubr.ua.

Согласно международной статистике, кофе - это самый часто употребляемый в мире напиток после воды (чай на третьем месте). А уж сколько споров - научных и не очень - о его полезности. Ведь известно, что с одной стороны кофе - идеальный стимулятор для мозга, с другой - он может вызывать спазмы сосудов. Об этом передает Медобзор.

И вот новые данные, реабилитирующие ароматный напиток. Авторы исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, более 13 лет наблюдали за 40 тысячами человек в возрасте от 50 до 71 года и пришли к выводу, что кофе снижает смертность. За это время среди тех, кто ежедневно пил две-три чашки кофе в день, ушли их жизни на 10% меньше человек, чем среди тех, кто вообще не пил кофе.

Профессор Жан Костантен, член французской Академии медицины и фармакологии, считает: "Кофе - хороший наркотик. Наркотик в том смысле, что вызывает физическую зависимость. Но он хорош в том смысле, что это единственный наркотик, не нарушающий психическую деятельность организма и в отличие от табака не ядовит и не является причиной тяжелых заболеваний. Любители хорошего кофе, как правило, оптимисты, ведущие активный образ жизни. И с возрастом остаются живчиками".

Французский диетолог Жан-Поль Блан считает: "Кофе - это, в первую очередь, удовольствие. Он не представляет опасности, если им не злоупотреблять и не употреблять его при беременности, повышенной кислотностью желудка и приеме некоторых лекарств".

А вот профессор Лоран Шевалье убежден, что нельзя советовать кофе как средство для улучшения здоровья: "Необходимо соблюдать осторожность, потому что при обжарке в зернах образуется акриламид - потенциально канцерогенное для человека вещество".