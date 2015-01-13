Ощущение холода может передаваться от человека к человеку

Известно, что зуд и смех заразительны. Но теперь, как оказалось, в этот список попало и ощущение холода. Как показал эксперимент, добровольцы, смотревшие ролик, в котором актеры опускали руки в ледяную воду, сами испытывали снижение температуры в руках. Нил Гаррисон из Университета Суссекса считает, что наблюдение за другими людьми, попадающими в экстремальные условия, вызывает сопереживание, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph.

А это помогает понять чувства других. На то же работает подражание. То есть человек создает внутреннюю модель физиологического состояния другого индивида. Физиологически это обеспечивают зеркальные нейроны. Они активируются, когда мы что-то делаем сами или наблюдаем за действиями других людей.

Данный феномен был проанализирован на примере 36 добровольцев, которые смотрели 8 роликов. В этих роликах некоторые актеры держали руки в холодной воде, а некоторые - в теплой. Были и контрольные видео, в которых лица актеров не показывались, и температура поддерживалась на среднем уровне.

Реакцию добровольцев исследовали по температуре их рук. В итоге вследствие просмотра роликов с ледяной водой температура рук добровольцев снижалась (на 0,2 градуса - левая рука, на 0,05 градуса - правая). При просмотре других типов роликов изменений не было.