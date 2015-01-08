Ожирение - это проблема семейная

Оказывается, ожирение родителей повышаетриск ожирения и переедания у детей. Причем, дело тут не только в привычках и образе жизни. Во многом виновата генетика, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Наличие проблем с весом связано с генами, которые сигнализируют, когда нужно прекратить есть. Заблокированная экспрессия гена POMC, руководящего областью мозга, которая контролирует пищевое поведение, может подсказать, как связан рацион матери и повышенный риск ожирения ее детей.

Чрезмерное метилирование (модификация молекулы ДНК без изменения самой последовательности) блокирует способность экспрессировать этот ген. В итоге человек насыщается позднее, чем в норме. Он переедает и начинает страдать от ожирения. Данный процесс удалось воспроизвести на примере крыс.

Все крысята, включая потомство тучных животных, получали нормальную пищу. При этом у них анализировали кровь на уровень гормонов и отделы мозга на предмет модификаций особых ДНК-последовательностей. Оказалось, негативное генетическое перепрограммирование, вызванное жирным рационом у матерей некоторых крысят, повысило у молодняка риск ожирения.