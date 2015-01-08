Американская компания тестирует вакцину против лихорадки Эбола на людях - СМИ
17:37, 08 января 2015Зарубежные новости
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Отмечается, что на первом этапе вакцину испытывают на 72-х добровольцах
Фото: REUTERS
Американский фармацевтический гигант Johnson and Johnson начал тестирование вакцины против лихорадки Эбола на людях, передает ВВС Украина.
Отмечается, что на первом этапе вакцину испытывают на 72-х добровольцах.
Другие компании ранее разработали две экспериментальные вакцины против лихорадки.
Johnson and Johnson заявляет, что в случае необходимости может произвести пять миллионов доз препарата за полтора года.
Вследствие последней вспышки лихорадки Эбола умерли более 8 тысяч человек.
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