Американская компания тестирует вакцину против лихорадки Эбола на людях - СМИ

17:37, 08 января 2015
Зарубежные новости
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Отмечается, что на первом этапе вакцину испытывают на 72-х добровольцах

Фото: REUTERS

Американский фармацевтический гигант Johnson and Johnson начал тестирование вакцины против лихорадки Эбола на людях, передает ВВС Украина.

Отмечается, что на первом этапе вакцину испытывают на 72-х добровольцах.

Другие компании ранее разработали две экспериментальные вакцины против лихорадки.

Johnson and Johnson заявляет, что в случае необходимости может произвести пять миллионов доз препарата за полтора года.

Вследствие последней вспышки лихорадки Эбола умерли более 8 тысяч человек.

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