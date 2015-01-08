Американская компания тестирует вакцину против лихорадки Эбола на людях - СМИ

Американский фармацевтический гигант Johnson and Johnson начал тестирование вакцины против лихорадки Эбола на людях, передает ВВС Украина.

Отмечается, что на первом этапе вакцину испытывают на 72-х добровольцах.

Другие компании ранее разработали две экспериментальные вакцины против лихорадки.

Johnson and Johnson заявляет, что в случае необходимости может произвести пять миллионов доз препарата за полтора года.

Вследствие последней вспышки лихорадки Эбола умерли более 8 тысяч человек.